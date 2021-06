G-7 discutirá recentes ataques hackers, diz conselheiro de Segurança dos EUA

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta segunda-feira que o presidente norte-americano, Joe Biden. levará a discussão sobre recentes ataques hackers a empresas privadas para a cúpula do G-7 que ocorrerá nesta semana.



"O ransomware é uma prioridade de segurança nacional, especialmente no que se refere a ataques de ransomware a infraestruturas fundamentais nos Estados Unidos. E vamos tratá-lo como tal no G-7", declarou Sullivan durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca.



Nas últimas semanas, a JBS e a Colonial Pipeline foram alvo de ataques cibernéticos que paralisaram temporariamente o funcionamento de suas instalações.



"Acreditamos que o presidente Biden embarca nesta viagem com uma posição de força", afirmou Sullivan.



O democrata viajará à Europa para participar presencialmente da cúpula do G-7.



Ao responder uma questão sobre o encontro entre Biden e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ocorrerá durante a cúpula, o conselheiro de segurança nacional afirmou que a reunião bilateral não deve ser entendida como uma "recompensa" ao governo russo.



Segundo ele, o objetivo é entender o que Moscou "pretende e planeja".