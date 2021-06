Ao menos 15 mortos no incêndio de uma fábrica de desinfetantes na Índia

Pelo menos 15 pessoas morreram no incêndio de uma fábrica de desinfetantes na cidade de Pune (oeste da Índia) nesta segunda-feira, disse a polícia.



"Nós resgatamos 15 corpos", disse um policial de Pune, que pediu anonimato, à AFP.



"O incêndio começou às 16h15 em uma fábrica de desinfetantes e ainda não sabemos o que o causou."



O policial não soube indicar se havia algum ferido ou desaparecido.



Vídeos divulgados pela mídia local mostram enormes nuvens de fumaça saindo do prédio.



A Índia é frequentemente afetada por desastres industriais devido à falta de planejamento e medidas de segurança negligentes.



O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências e indicou que haverá uma compensação financeira para as famílias dos mortos e feridos.