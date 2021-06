No Peru, Castillo ultrapassa Fujimori e assume liderança, com 92,8% da apuração

Em apuração acirrada, o professor e sindicalista Pedro Castillo ultrapassou a ex-deputada de direita Keiko Fujimori e assumiu a liderança no segundo turno das eleições presidenciais no Peru, com 92,82% das urnas apuradas. O resultado ainda não pode ser cravado.



Castilho, do Partido Nacional Peru Livre, aparece com 50,1% dos votos e Fujimori, da Fuerza Popular, tem 49,89%.



Por volta das 14h46 (de Brasília), a diferença entre os dois era de pouco menos de 35 mil votos.