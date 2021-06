Acidente ferroviário deixa ao menos 40 mortos no sul do Paquistão

(foto: AFP)

Ao menos 40 pessoase dezenas ficaramem um choque de dois trens de passageiros após um descarrilamento nesta segunda-feira (7/6) no sul do Paquistão.Vários passageiros permaneciam presos nos vagõespelo, perto da cidade de Daharki, na província de Sindh, onde as equipes de resgate demoraram horas para chegar.O acidente aconteceu às 3h30 locais. Um trem procedente de Karachi descarrilou e foi atingido por outro, procedente de Rawalpindi, que circulava nocontrário, afirmou à AFP um porta-voz da empresa 'Pakistan Railways'."Caímos uns sobre os outros, mas isto não foi tão fatal", declarou à AFP Akhtar Rajput, um passageiro do comboio que"Depois outro trem nos atingiu do nada, muito forte. Quando recuperei a, vi os passageiros ao meu redor, alguns tentavam sair do", completou.O ministro da Informação, Fawad Chaudhry, disse que osaconteceram com minutos de intervalo.O policial Umar Tufail confirmou ode pelo menos 40 mortos.Uma multidão seguiu para o local dapara tentar socorrer os sobreviventes, informou a imprensa local.Imagens gravadas por telefones celulares mostram uma pilha de ferrose vários vagões tombados.Os corpos das vítimas foram colocados no chão e cobertos com lençosAs equipes de resgate pediram o apoio urgente depara conseguir chegar às pessoas presas nas ferragens."O local é afastado e por isso enfrentamos problemas com as tarefas de resgate", disse o porta-voz da Pakistan Railways, que relatou a destruição de pelo menos seisO acidente aconteceu em uma área remota da, em um trecho da ferrovia que atravessa plantações.Soldados do exército do Paquistão e unidades da Guarda Florestal seguiram pra o local para ajudar nas operações de resgate, anunciou o tenente-general Akhtar Nawaz Satti, presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, afirmou que estava "comovido" e prometeu uma investigação completa sobre o"Estou ordenando uma ampla investigação sobre as falhas naferroviária", anunciou em sua conta no Twitter.Os acidentes ferroviários são frequentes no Paquistão, que herdou milhares de quilômetros e ferrovias e trens do período em que o território era uma colônia do Império Britânico.Mas a rede ferroviária está emhá várias décadas devido à corrupção, má gestão e falta de investimentos.Mais de 300 pessoase 700 ficaram feridas em 1990 quando um trem de 16 vagões com excesso de peso bateu em um trem de mercadorias que estava estacionado perto da cidade de Sukkur.Em outubro de 2019, ao menos 75 pessoasem um incêndio no trem em que viajavam de Karachi a Rawalpindi.