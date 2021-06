Curdos da Síria entregam quatro holandeses próximos ao EI

As autoridades curdas da Síria entregaram neste sábado (5) a uma delegação diplomática holandesa na cidade de Qamishli (nordeste) quatro cidadãos holandeses, uma mulher e três crianças, membros de famílias do grupo Estado Islâmico (EI).



Segundo um correspondente da AFP, trata-se de uma mulher e seus dois filhos - um menino de dois anos e uma menina de cinco - e de uma adolescente de 12 anos.



Eles foram entregues à delegação que inclui o enviado especial holandês à Síria, Emiel de Bont, e o diretor de assuntos consulares do Ministério das Relações Exteriores holandês, Dirk Jan Nieuwenhuis.



"Esta é uma missão consular jurídica muito específica, que meu governo decidiu realizar porque o Tribunal de Justiça holandês proferiu sentenças nesses casos específicos", ressaltou de Bont em uma entrevista coletiva.



"A pedido do governo holandês (...), uma holandesa e seus dois filhos, assim como uma menina em delicada situação humanitária" foram entregues à delegação diplomática com o "acordo" da mãe desta última, informou um alto funcionário do Departamento de Assuntos Exteriores das autoridades curdas, Abdel Karim Omar.



De acordo com as autoridades holandesas, ao menos 220 crianças holandesas vivem na Síria ou na vizinha Turquia, 75% das quais têm menos de quatro anos.



