Acidente em mina deixa sete trabalhadores presos no norte do México

Um acidente em uma mina no estado de Coahuila, no norte do México, deixou pelo menos sete trabalhadores presos, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (4).



"Algumas pessoas que estavam trabalhando ficaram presas dentro da mina", disse o secretário local do Trabalho em um comunicado.



Ele acrescentou que o acidente ocorreu no município de Múzquiz, região carbonífera do estado.



De acordo com as investigações preliminares, o acidente foi devido a uma inundação na mina, informou a agência.



"No local existem autoridades de proteção civil, um único comando policial e fiscais do trabalho para realizar trabalhos de resgate e investigação do ocorrido", disse.



Coahuila é o principal produtor de carvão do México. No entanto, a região não está livre de acidentes: o mais grave ocorreu em 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão de gás na mina Pasta de Conchos, controlada pelo conglomerado Grupo México, causou a morte de 65 garimpeiros.



Embora os corpos de duas vítimas tenham sido resgatados, os restos mortais de outros 63 garimpeiros permanecem no local e as famílias pediram repetidamente às autoridades mexicanas que os recuperassem.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu em setembro do ano passado resgatar os corpos dos trabalhadores falecidos.