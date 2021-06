Wall Street termina semana com ganhos sólidos após relatório morno sobre mercado de trabalho

O mercado americano fechou essa semana com ganhos sólidos, já que o relatório morno sobre o mercado de trabalho diminuiu as preocupações de que a economia em expansão forçaria o Federal Reserve a recuar no estímulo econômico.



Os Estados Unidos criaram 559.000 empregos no mês passado, abaixo das expectativas, porém a taxa de desemprego caiu, enquanto o salário médio por hora subiu mais do que o esperado, segundo dados do Departamento do Trabalho.



Nas últimas semanas, os investidores começaram a se preocupar com a possibilidade de a retomada econômica impulsionar a inflação, fazendo com que o Fed reduzisse seu massiço programa de compra de títulos ou mesmo aumentasse as taxas dos empréstimos - apesar das repetidas garantias em contrário disso por parte dos legisladores.



Mas os dados sobre empregos mostraram que a economia ainda tem um caminho difícil pela frente em relação aos 7,6 milhões de empregos que não voltaram a existir desde o início da pandemia. "Este relatório de empregos não foi muito quente, não muito frio, obviamente, e acho que o fato de não termos visto nenhum grande aumento nos salários sugere que o Fed não terá pressa em acelerar qualquer redução do debate antes antecipado", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



O Dow Jones Industrial Average terminou com alta de 0,5%, em 34.756,39. O S&P; 500 subiu 0,9%, fechando em 4.229,89, enquanto o Nasdaq Composite Index registrou um salto de 1,5%, para 13.814,49.