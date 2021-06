O preço do petróleo em Nova York fechou a sexta-feira em sua cotação mais alta desde outubro de 2018, impulsionado pela política de oferta controlada da Opep+ e pelo aumento da demanda nos Estados Unidos.



O barril do WTI para julho subiu a 69,62 dólares, ou 1,17%. Já o Brent do Mar do Norte para agosto fechou a 71,89 dólares em Londres, alta de 0,81%.