Governo da Nigéria anuncia suspensão do Twitter 'por tempo indeterminado'

O governo da Nigéria anunciou em um comunicado nesta sexta-feira (4) que suspendeu as atividades do Twitter no país, o mais populoso da África, dois dias após a rede social suprimir um tweet do presidente Muhammadu Buhari.



"O governo federal suspendeu, por tempo indeterminado, as atividades do serviço de microblog e rede social Twitter na Nigéria", disse o Ministério da Informação e Cultura na nota.



No final da tarde desta sexta, a plataforma ainda estava no ar na Nigéria, observaram jornalistas da AFP no país. O comunicado também foi postado na conta do ministério no Twitter.



Questionado pela AFP, o assessor especial do ministério Segun Adeyemi confirmou que "as atividades seriam suspensas por tempo indeterminado".



Na quarta-feira, o Twitter removeu uma publicação do presidente Buhari que ameaçava os responsáveis pela atual violência no sudeste da Nigéria, por considerar que o chefe de Estado violou suas regras de uso.



O ministro da Informação de Buhari, Lai Mohammed, respondeu em mensagem à imprensa que, se o Twitter tem suas próprias regras, o presidente tinha o direito de comentar a situação na Nigéria.



Ele acusou a rede social de tolerar postagens do chefe de um grupo separatista ativo no sudeste do país, que, de acordo com ele, incentiva a violência.



A Nigéria é a maior democracia da África, mas o governo frequentemente recebe acusações de organizações de direitos humanos.



Em novembro de 2019, o Executivo aplicou medidas mais rígidas para regulamentar a mídia e combater a desinformação nas redes sociais, o que foi percebido pela sociedade civil como uma restrição à liberdade de expressão.