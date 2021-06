Enviados da Asean se reúnem com comandante da junta de Mianmar

Enviados da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) reuniram-se nesta sexta-feira com o comandante da junta militar no poder, o qual reafirmou que não irá autorizar novas eleições até que seu país "volte à normalidade", segundo o comunicado oficial.



O vice-chanceler de Brunei, Erywan Pehin Yusof, e o secretário-geral da Asean, Lim Jock Hoi, tiveram uma reunião com o general Min Aung Hlaing. Até agora, a junta militar havia informado que seriam realizadas eleições em um prazo de dois anos.



Mianmar está no olho do furacão desde o golpe de Estado contra Suu Kyi e o governo da Liga Nacional para a Democracia (LND), bem como devido à repressão que deixou mais de 800 mortos segundo cifras de uma ONG local.



A Asean promove esforços diplomáticos para tentar resolver a crise, mas disputas dentro da organização regional impediram que houvesse progressos.