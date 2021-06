Peru alcança superávit comercial de US$ 424 milhões em abril

O Peru registrou superávit comercial de US$ 424 milhões em abril, impulsionado pela recuperação de suas exportações em relação ao mesmo mês de 2020, anunciou o Banco Central nesta sexta-feira (4).



As exportações atingiram US$ 4,39 bilhões, um aumento anual de 52,9%, com as importações totalizando US$ 3,97 bilhões, 71% superior em relação ao valor de abril de 2020.



A balança comercial peruana acumulou superávit de US$ 3,011 bilhões nos primeiros quatro meses do ano.



Entre janeiro e abril, as exportações registraram US$ 17,68 bilhões, 45,2% a mais que no mesmo período de 2020.



As compras acumuladas do exterior somaram US$ 14,67 bilhões, 27,7% a mais que no mesmo período do ano passado.



As exportações da mineração foram mais uma vez a locomotiva em abril no contexto de preços mais elevados de metais preciosos como cobre, prata e ouro.



O Peru fechou 2020 com um superávit de US$ 7,75 bilhões, 1,13 bilhões a mais que em 2019.



Em junho de 2020, o país começou a reverter os déficits de abril e maio atribuídos ao confinamento pela pandemia, que semi-paralisou a economia e a fez entrar em recessão.