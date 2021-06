Novo recorde mínimo de nascimentos no Japão durante a pandemia

O número de nascimentos no Japão registrou no ano passado um novo recorde mínimo, segundo dados oficiais, revelando o efeito da pandemia em um dos países com o menor índice de natalidade.



Em 2020, o país registrou 840.832 nascimentos, segundo dados divulgados na quinta-feira pelo ministério da Saúde e Trabalho.



Vários políticos expressaram sua preocupação com a redução cada vez mais rápida da população da terceira economia do mundo, devido ao fato de os casais hesitarem em terem filhos em um contexto de instabilidade financeira e temores agravados pela pandemia.



A população do Japão diminuiu no ano passado em 531.816 pessoas, um recorde, enquanto o índice de natalidade -- média de filhos que cada mulher tem -- caiu para 1,34, segundo esses dados.



A população do Japão, de aproximadamente 127,3 milhões de pessoas em 2018, se reduziu para cerca de 126,6 milhões em 2020.



A quantidade de casamentos -- 525.490 no ano passado -- também caiu para um nível não visto desde o final da Segunda Guerra Mundial.