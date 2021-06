Putin deseja encontrar com Biden a forma de melhorar as relações Rússia-EUA

O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta sexta-feira (4) que deseja encontrar a forma de melhorar as relações com os Estados Unidos na cúpula de 16 de junho em Genebra com seu homólogo Joe Biden.



"Temos que encontrar a forma de regularizar essas relações, que atualmente estão em um nível muito ruim", disse Putin no Fórum Econômico de São Petersburgo.



O presidente russo estimou que o motivo principal das tensões com os Estados Unidos não eram as diferenças políticas, mas a vontade americana de "frear" a Rússia.



"Não temos desacordos com os Estados Unidos, eles têm um só desacordo: querem frear o nosso desenvolvimento, dizem isso publicamente, e todo o resto [as tensões] vem dessa posição", acrescentou.



Putin minimizou as críticas ocidentais sobre a saúde da democracia russa, citando a recente crise política nos Estados Unidos, por exemplo em 6 de janeiro quando manifestantes partidários de Donald Trump invadiram o Congresso, ou "as balas de borracha que atingem os olhos" de manifestantes na Europa.