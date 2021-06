UE propõe alternativa na OMC à suspensão de patentes anticovid

A União Europeia (UE) anunciou, nesta sexta-feira (4), que apresentou à Organização Mundial do Comércio (OMC) uma proposta sobre um pacto multilateral destinado a impulsionar a produção de vacinas anticovid, que pede acordos de licenças obrigatórias em vez da suspensão de patentes.



A Comissão Europeia reiterou as reservas que tinha sobre o levantamento temporário de patentes, promovido pela Índia e África do Sul e apoiado pelos Estados Unidos.



A Comissão "não está convencida de que isso constituiria imediatamente a melhor resposta para alcançar o objetivo de uma distribuição ampla e oportuna das vacinas que o mundo precisa urgentemente", disse a instituição em uma nota.



Um porta-voz do executivo europeu disse por sua vez que "submetemos uma proposta a favor de um plano de ação multilateral e robusto para aumentar a produção de vacinas e tratamentos e garantir seu acesso universal sem empecilhos".



A União Europeia pediu aos membros da OMC que "garantam que as vacinas, os tratamentos e seus componentes para a covid-19 possam cruzar fronteiras livremente".



Também pediu para aumentar a produção de vacinas e garantir que "os países que mais precisam de vacinas as recebam a um preço acessível", e facilitar "o uso de licenças obrigatórias" dentro de um marco da OMC que protege a propriedade intelectual.



A UE se manifestou energicamente contra a ideia de suspender as patentes das vacinas contra a covid-19 e enfatizou que exportou tantas doses quanto reservou para si mesma, enquanto os Estados Unidos enviaram muito pouco ao exterior, priorizando sua população.