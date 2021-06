Dois jornalistas azerbaijanos morrem após explosão de mina perto de Nagorno-Karabakh

Dois jornalistas azerbaijanos e um trabalhador local morreram quando uma mina explodiu no distrito de Kalbajar, perto da região de Nagorno-Karabakh, anunciou o Ministério do Interior em um comunicado nesta sexta-feira (4).



"Em 4 de junho, por volta das 11h (local), um caminhão explodiu quando uma mina antitanque explodiu na cidade de Susuzlug, no distrito de Kalbajar, e três civis foram mortos", disseram o Ministério do Interior e o Ministério Público.



De acordo com essas fontes, outras quatro pessoas ficaram feridas.



"O cinegrafista da nossa rede, Siraj Abishov, nascido em 1989, e colaborador da assessoria de imprensa AzerTadj, Maguerram Ibraguimov, morreu quando uma mina explodiu enquanto trabalhava no distrito de Kalbajar", corroborou o diretor da rede de televisão AzTV, Rovshan Mamedov, no Facebook.



O Azerbaijão e a Armênia entraram em confronto em 2020 pelo controle de Nagorno-Karabakh, uma região separatista armênia no território do Azerbaijão.



O conflito resultou em mais de 6.000 mortes e na derrota militar da Armênia, que teve de ceder partes do território para o Azerbaijão.