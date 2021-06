Vaga de estacionamento em Hong Kong é vendida por 1,3 milhão de dólares

Uma vaga de estacionamento foi vendida em Hong Kong por um preço recorde de HK $ 10 milhões ($ 1,3 milhão, EUR 1 milhão) em um complexo residencial de luxo na cidade, informou a mídia local nesta sexta-feira(4).



A unidade de 12,5 m2 está localizada no complexo The Peak, o bairro mais exclusivo da cidade, em uma das montanhas com vista para a Ilha de Hong Kong.



Enquanto os residentes mais ricos pagam milhões de dólares para comprar a casa dos seus sonhos, milhões de residentes lutam para pagar o aluguel de seus apartamentos minúsculos, muitas vezes menores do que uma vaga de estacionamento.



De acordo com um relatório de 2019 do banco suíço UBS, um "trabalhador qualificado" precisa de 22 anos de renda para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Há uma década, eram necessários 12 anos.



Ao mesmo tempo, os salários quase não aumentaram desde 2008.



Outro estudo do mesmo ano estimou o preço médio de um imóvel em Hong Kong em 1,2 milhão de dólares.



Este ano, uma cobertura de 313 m2 foi vendida por 59 milhões de dólares.



