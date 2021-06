Wall Street fecha no vermelho; persistem dúvidas sobre a inflação

A bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta quinta-feira (3) e o Nasdaq registrou a pior queda em três semanas.



O índice Dow Jones perdeu 0,07% a 34.577,04 pontos, enquanto o S&P; 500 recuou 0,36% a 4.192,85 unidades. O índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdeu 1,03% a 13.614,51.



"As ações americanas fecharam no vermelho, mas longe das quedas do dia, com os investidores processando muitos dados econômicos positivos, enquanto a incerteza sobre a inflação e a política monetária persiste", avaliaram os analistas da Schwab.



O Nasdaq teve uma queda mais pronunciada "porque foi um pouco longe e seus títulos ficaram um pouco caros", destacou Marris Ogg, da Tower Bridge Advisors. Os investidores procedem, assim, a "uma rotação" de suas ações do setor tecnológico para a economia mais tradicional.



Nesta sexta-feira será divulgado o informe oficial sobre o emprego em maio. Nesta quinta, o dado de pedidos de seguro-desemprego foi positivo: pela primeira vez desde o início da pandemia, estas solicitações ficaram abaixo de 400.000.



