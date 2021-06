Petróleo se estabiliza após queda de reservas nos Estados Unidos

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta quinta-feira (3) depois de subirem durante a abertura dos mercados asiáticos, com investidores que receberam com entusiasmo uma diminuição de reservas comerciais de óleo cru nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou cotado a 71,31 dólares em Londres, em queda marginal de 0,05%.



Em Nova York, o WTI para entrega em julho recuou apenas 0,03%, a 68,81 dólares.



O WTI chegou a subir a 69,40 dólares às 3h04 GMT (01h04 de Brasília), valor máximo desde 23 de outubro de 2018, seguido pelo Brent, com um máximo desde 22 de maio de 2019 a 71,99 dólares.



O mercado não se entusiasmou muito após o relatório de reservas dos Estados Unidos, divulgado nesta quinta-feira, com um dia de diferença do habitual por causa do feriado da segunda-feira no país.



As reservas de petróleo cru nos Estados Unidos caíram mais do que o previsto enquanto as de gasolina e de destilados aumentaram na semana passada, informou a Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



As reservas de cru caíram 5,1 milhões de barris (mb), a 479,3 mb, o dobro dos 2,5 mb previstos pelos analistas.