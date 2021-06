'O ás das fugas' é preso no Senegal, dias após fugir

Um famoso prisioneiro no Senegal, conhecido como "o ás das fugas", foi preso nesta quinta-feira (3), quatro dias depois de exibir sua reputação e fugir da zona de alta segurança de uma prisão de Dakar, disse a polícia.



O homem de cerca de 32 anos, a quem a imprensa local atribui uma dezena de fugas, "foi detido hoje por membros da polícia de Missirah" (leste), disse à AFP um porta-voz deste órgão de segurança.



Baye Modou Fall, que foi preso junto com três cúmplices, será transferido para Dakar escoltado por uma unidade de elite, acrescentou.



O homem, que tentou fugir em vão, foi capturado com a posse de 184.500 francos CFA (cerca de 340 dólares) e dois telefones celulares, entre outros itens, e disse aos gendarmes que estava indo para o Mali.



Em um veículo, os agentes encontraram material para realizar invasões, como dois pés de cabra, segundo documento da polícia.



Preso várias vezes por roubo e conspiração, ele já havia escapado cerca de dez vezes de várias prisões no Senegal, segundo a imprensa local.



Em uma gravação transmitida na segunda-feira pela televisão privada ITV, o "ás da fugas" disse que escapou para protestar "pela lentidão" de seu caso perante os tribunais.



O diretor da prisão foi demitido e quatro guardas presos, disse um funcionário da administração penitenciária na quarta-feira.