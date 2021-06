México investiga desaparecimento de candidato à prefeitura no norte do país

As autoridades mexicanas investigam o desaparecimento de um candidato à prefeitura no estado de Chihuahua, a três dias das eleições.



"A procuradoria-geral do estado implementou uma operação de busca para localizar o candidato à presidência municipal de San Francisco de Borja, Leobardo Mario Torres Parra", disse a promotoria de Chihuahua em um comunicado.



A dependência disse que a caminhonete do candidato, que concorre à prefeitura pelo partido oficialista Morena, foi encontrada abandonada.



"Policiais de investigação e funcionários de serviços de perícia realizaram o rastreamento de evidências dentro e fora do veículo mencionado", disse.



Em 6 de junho, o México realizará as maiores eleições de sua história, nas quais serão eleitos mais de 20.000 cargos, entre eles 15 governos estaduais, e as 500 cadeiras da Câmara dos Deputados são renovadas.