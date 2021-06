Fundo soberano russo venderá seus dólares em um mês

O fundo nacional soberano russo (FNS) vai liquidar todos os seus ativos em dólares em um mês, devido às ameaças de novas sanções dos Estados Unidos, declarou o ministro das Finanças, Anton Siluanov.



"Como o Banco Central, decidimos reduzir os investimentos do FNS em dólares", disse Siluanov, citado por agências de notícias russas durante um fórum econômico em São Petersburgo.



O responsável indicou que este fundo soberano, que recebe os rendimentos da venda de petróleo no exterior, dispõe atualmente de 35% dos seus ativos em dólares e 35% em euros.



Os dólares serão substituídos "muito rapidamente em um mês" por euros, ouro (pela primeira vez) e yuans.



O objetivo é ter 40% euros, 30% yuans, 20% ouro, 5% libras e 5% ienes.



O Kremlin vem lutando há anos para desvincular a economia russa da moeda americana, chave no comércio mundial, mas que torna a Rússia mais vulnerável às sanções de Washington.



O vice-primeiro-ministro Andrei Belousov explicou que a decisão se deve "a ameaças de sanções" por parte dos líderes americanos e garantiu que isso não afetaria a taxa de câmbio.



O anúncio ocorre antes da primeira cúpula, em 16 de junho na Suíça, entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o russo, Vladimir Putin.



Segundo nota publicada nesta quinta-feira pelo banco ING, a decisão envolve a venda de cerca de 40 bilhões de dólares pelo FNS, cujos recursos representariam o equivalente a quase 186 bilhões de dólares.



