Uma missão da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) chegou nesta quinta-feira (3) a Mianmar para se reunir com o líder da junta militar que governa o país, Min Aung Hlaing, informou uma fonte oficial.



O vice-ministro das Relações Exteriores de Brunei, Erywan Pehin Yusof, assim como o secretário-geral da ASEAN, Lim Jock Hoi, "chegaram esta noite e se reunirão com o comandante chefe amanhã", disse essa alta fonte à AFP, com condição de anonimato.