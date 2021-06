A Noruega convocou nesta quinta-feira (3) o embaixador dos Estados Unidos, após as revelações sobre uma operação de espionagem contra autoridades de quatro países europeus aliados, informou a imprensa.



"Me sinto satisfeita de que os americanos tenham indicado claramente que mudaram sua política em 2014 sobre a vigilância dos aliados, e que querem cooperar conosco e com outros", explicou a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, citada pela agência NTB.



"Convocamos hoje (quinta-feira) o embaixador dos Estados Unidos para fazer o acompanhamento", explicou.