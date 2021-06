Cruzeiros voltam a Veneza após 17 meses

Depois de 17 meses, um cruzeiro voltou a navegar nesta quinta-feira (3) por Veneza, desencadeando outra vez fortes polêmicas pela presença dos navios de cruzeiro na famosa lagoa.



O MSC Orchestra, que chegou vazio ao amanhecer vindo do porto grego de El Pireo, deverá sair no sábado à tarde com 650 passageiros, os quais deverão apresentar um teste negativo de coronavírus realizado com ao menos 96 horas antes de embarcar e serão submetidos a outro teste na chegada.



O cruzeiro, autorizado a embarcar como máximo a metade de sua capacidade teórica de 3.000 passageiros, fará escalas em Bari, Corfú, Mykonos e Dubrovnik.



Uma forte polêmica foi gerada entre os preocupados com o impacto sobre o patrimônio da cidade e o meio ambiente, e os defensores desses gigantes dos mares, que representam uma importante contribuição para a economia de uma cidade que vive fundamentalmente do turismo e que foi duramente afetada pela pandemia.



Duas manifestações, uma a favor e outra contra, foram programadas para sábado, dia da saída do MSC Orchestra.