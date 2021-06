Alta na produção global de carvão ameaça cumprimento de metas do Acordo de Paris

O aumento na produção global de carvão pode ameaçar o cumprimento de metas climáticas do Acordo de Paris, com o fornecimento podendo chegar a até quatro vezes mais do que o necessário para manter o incremento da temperatura mundial abaixo de 1,5 graus Celsius. A avaliação é do Global Energy Monitor e consta em relatório divulgado nesta quinta-feira, 3.



Segundo a organização, os produtores de carvão precisariam interromper todos os projetos de novas minas e reduzir em 11% a produção a cada ano até 2030 para contribuir com o objetivo do acordo.



O movimento observado, entretanto, é outro. Em pesquisa, foram identificados mais de 430 projetos de novas minas de carvão ou extensão em todo o mundo, o que levaria a um aumento de cerca de 30% na produção global até 2030, para 2,277 milhões de toneladas por ano.



"Se construídos, esses novos projetos produziriam emissões equivalentes às emissões atuais dos Estados Unidos", diz Christine Shearer, co-autora do relatório.



O relatório aponta, ainda, que três quartos dessa capacidade de produção seriam provenientes de projetos que ainda se encontram em estágios iniciais de planejamento, e podem ser cancelados. Um quarto, porém, já estaria em construção.



"A perspectiva de uma transição de baixo carbono coloca esses projetos em risco de até US$ 91 bilhões em ativos ociosos", afirma o Global Energy Monitor.



A pesquisa também destaca que regiões na China, Rússia, Índia e Austrália são responsáveis por 77% das novas atividades em minas de carvão. Além disso, no gigante asiático e na índia, muitos dos projetos são financiados por empresas estatais.