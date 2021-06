Terremoto de 6,1 de intensidade atinge o leste da Indonésia (USGS)

Um terremoto de 6,1 de intensidade atingiu, nesta quinta-feira (3), as ilhas Molucas, no leste da Indonésia, sem alerta de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O terremoto foi detectado a uma profundidade de 31 quilômetros e até agora nenhuma vítima ou dano material significativo foi relatado.



A Indonésia costuma sofrer terremotos e erupções vulcânicas devido à sua posição no "cinturão de fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem.



Em 2018, um terremoto de magnitude 7,5 desencadeou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, matando ou deixando 4.300 pessoas desaparecidas.



Mas o país foi especialmente marcado pelo terremoto de 26 de dezembro de 2004, de magnitude 9,1, na costa de Sumatra, que causou um tsunami devastador que deixou 220.000 mortos em toda a região, 170.000 deles somente na Indonésia.