Autoridades da Nigéria confirmam sequestro de 136 crianças

As autoridades nigerianas confirmaram que 136 crianças foram raptadas de uma escola muçulmana no estado do Níger, no centro da Nigéria, no domingo (30), por um grupo de homens armados.



"O governo do estado do Níger confirma que o número de estudantes sequestrados pelos bandidos é de 136", anunciou o governo local em uma mensagem postada no Twitter na quarta-feira (2) à noite.



As forças de segurança e as autoridades "fazem todo o possível para garantir o retorno seguro das crianças", afirmou o governo local.



No entanto, estão agindo "com prudência na perseguição dos bandidos para evitar danos colaterais", conclui a mensagem.



As autoridades estaduais também solicitaram a ajuda do governo federal para "equipar melhor" as forças de segurança que devem enfrentar "esses bandidos".



Na tarde de domingo, vários homens armados chegaram em motocicletas à cidade de Tegina, onde começaram a atirar, matando um morador e ferindo outro, antes de sequestrar as crianças.



Cerca de 200 menores estavam na escola no momento do ataque. Muitos conseguiram escapar, enquanto os sequestradores deixaram vários para trás, com entre 4 e 12 anos, porque "eram muito pequenos para andar", informou à AFP um dos funcionários da escola.



Desde o ataque, os pais dos alunos sequestrados esperam, sentados em frente à escola, por notícias de seus filhos.



"Peço ao governo que faça tudo para proteger seus cidadãos e nossos filhos", declarou à AFP Sa'idu Umar, pai de uma das crianças sequestradas. "Esperamos que as autoridades façam mais para trazer nossos filhos de volta".



- Série de sequestros -



Este ataque é o mais recente de uma série de sequestros de estudantes nos últimos meses no centro e noroeste da Nigéria, onde gangues armadas aterrorizam as populações há uma década, com saques a vilas, roubo de gado e sequestros em massa para exigir resgate.



Sem contar os alunos raptados no domingo, pelo menos 730 crianças e adolescentes foram sequestrados desde 2020.



Vários desses sequestros chegaram às primeiras páginas de jornais internacionais e causaram comoção mundial, especialmente quando, no final de fevereiro, 279 meninas, com entre 12 e 16 anos, foram sequestradas e libertadas cinco dias depois no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria.



Esta série teve início em dezembro de 2020, com o sequestro de 344 meninos de sua escola em Kankara (norte). Eles foram soltos depois de uma semana, após negociações.



A multiplicação desses sequestros levanta a preocupação de um agravamento do número de crianças fora da escola, principalmente das meninas, nas regiões pobres e rurais que já apresentam as maiores taxas de menores que não vão à escola na Nigéria.



Diante dessa situação, vários estados decidiram fechar provisoriamente seus centros de ensino e internatos.