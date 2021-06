A opositora Cristiana Chamorro, que seria a principal rival do presidente Daniel Ortega nas eleições presidenciais de novembro, foi colocada em prisão domiciliar nesta quarta-feira (2), após uma denúncia de lavagem de dinheiro apresentada pelo governo.



"Depois de mais de cinco horas de batidas policiais na casa de minha irmã Cristiana Chamorro, candidata presidencial, às 17h15 [20h15 no horário de Brasília] a tropa de choque a deixaram em 'prisão domiciliar', em isolamento. Sua casa ainda está ocupada pela polícia", escreveu Carlos Fernando Chamorro no Twitter.