Jovem empurra ursa com as mãos nos EUA para proteger seus cães

Não tente fazer isso em casa: uma adolescente de 17 anos conseguiu afugentar uma ursa após empurrá-la com as próprias mãos enquanto o animal, que tinha escalado o muro do quintal nos fundos de sua casa no sul da Califórnia, atacava seus cães.



As imagens do inesperado e potencialmente perigoso encontro foram capturadas por uma câmera de segurança da casa e foram exibidas em várias emissoras de televisão americanas.



Hailey Morinico e sua mãe estavam fazendo jardinagem em casa em Bradbury, a nordeste de Los Angeles, quando uma ursa negra escalou um muro baixo, seguida de dois filhotes.



A invasão alertou imediatamente os cães da família Morinico, que se dirigiram para o pé do muro, latindo para os ursos. Enquanto os dois filhotes fugiam, a mãe cobria a retirada, mantendo à distância os cães com suas patas.



Quando percebeu a confusão, Hailey Morinico foi rapidamente defender os cães. "Corri para ver porque latiam e não era um cachorro, era um urso", contou à emissora de televisão local KTLA.



"A primeira coisa que pensei foi empurrar o urso. E deu certo", disse a jovem.



Após perder o equilíbrio, a ursa caiu do muro e encontrou os filhotes. Todos fugiram.



Hailey Morinico saiu do encontro com apenas uma torção no dedo, mas agora é consciente do risco que correu: "Não faça o que eu fiz, pode ser que não acabe do mesmo jeito", afirma.



Um especialista em fauna selvagem estimou que a ursa negra pesava ceca de 75 kg e que seus filhotes tinham poucos meses.