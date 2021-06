EUA oferecem corte de cabelo e cerveja para aumentar taxa de vacinação

Tome uma cerveja, sente-se para um corte de cabelo e receba a vacina contra a Covid-19. Essa foi a mensagem do presidente americano, Joe Biden, ao lançar, nesta quarta-feira, seu mais recente esforço para conseguir vacinar 70% dos adultos do país até o feriado nacional de 4 de julho.



A Casa Branca convocou desde grandes fabricantes de cerveja até pequenas barbearias para se somarem à campanha. "Estamos pedindo a ajuda do povo americano. Precisaremos de todos para que possamos declarar independência da Covid e nos libertar do controle que ela teve sobre nossas vidas na maior parte do último ano."



Um total de 63% dos americanos adultos já receberam ao menos uma dose de vacina. Doze estados superaram 70%, número que deve aumentar esta semana, indicou Biden.



Pouco mais da metade dos adultos foram totalmente vacinados, o que levou a uma queda no número de mortes causadas pelo vírus, de quase 600 mil. Segundo o presidente, o número de casos diários se encontra abaixo de 20 mil pela primeira vez, e as taxas de mortalidade diminuíram mais de 85%.



Após atender a boa parte da população que ansiava pela vacina, o governo americano tem agora que fazer propostas cada vez mais incomuns para atrair quem ainda não se apresentou. As universidades se unem ao esforço e alguns estados criaram loterias com prêmios de até US$ 1 milhão.



Na Virgínia Ocidental, armas de fogo e caminhonetes estão na lista de prêmios. "Fazemos com que seja ainda mais fácil se vacinar, o que vimos que é a chave para aplicar mais injeções", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. Isso se traduz em transportes grátis aos centros de vacinação, cuidadores para ficar com as crianças enquanto os pais se vacinam e farmácias abertas 24 horas às sextas-feiras.



Com a população negra atrás nas taxas de vacinação, a Casa Branca colocou ênfase especial em barbearias e salões de beleza, que, muitas vezes, funcionam como centros sociais afro-americanos. Os membros dessa comunidade "irão oferecer informações aos clientes, agendando horários ou até usando seus próprios negócios como locais de vacinação", explicou Biden.



Os jogos de beisebol e corridas da Nascar também irão colaborar com as autoridades de saúde. No entanto, com a famosa rede de lojas de donuts Krispy Kreme também se unindo ao esforço nacional, Jen Psaki alertou os americanos contra talvez aproveitarem demais as vantagens da vacinação: "Eu não recomendaria donut com cerveja, mas deixaria isso para os outros decidirem", comentou.