Procuradora do TPI pede ao Sudão entrega de ex-responsável por crimes em Darfur

A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, pediu nesta quarta-feira (2) às autoridades sudanesas de transição a entrega de Ahmed Haroun, acusado de praticar atrocidades em Darfur, para ser julgado juntamente com outro responsável pelo regime do ex-presidente Omar al Bashir.



Haroun, procurado pelo TPI durante mais de uma década por crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante o conflito que deixou centenas de milhares de mortos desde 2003 em Darfur, ocupou vários cargos no governo durante o regime de Bashir.



A Corte Internacional, com sede em Haia (Holanda), emitiu em 2007 um mandato de detenção contra ele, acusando-o de 42 crimes, entre eles assassinato, estupro, tortura, perseguição e saques.



Assim como outras personalidades do regime de Bashir, Haroun foi detido no Sudão após a queda do ex-presidente em 2019 devido à pressão popular. O TPI também o busca por seu papel no conflito de Darfur.



De Cartum, Bensouda defendeu julgar Haroun juntamente com Ali Kosheib, líder das milícias Janjawid implicadas também nas atrocidades em Darfur e que se entregou ao TPI em 2020.



O governo de transição, no poder desde agosto de 2019, discutiu com o tribunal internacional a possibilidade de julgar o ex-presidente e seu entorno por seu papel em Darfur.



Se o julgamento de Bashir tiver que ocorrer no Sudão, Cartum "deve demonstrar concretamente que é possível realizá-lo no Sudão", acrescentou Bensouda.