Candidata à prefeitura no México sequestrada no México é encontrada com vida

Uma candidata à prefeitura de Cutzamala de Pinzón, no estado mexicano de Guerrero, foi encontrada com vida nesta quarta-feira(2), após ter sido sequestrada por um grupo armado junto com sua família, informou seu partido político, o Movimento Cidadão(2).



Ruth Zavaleta, candidata desse partido ao governo de Guerrero, indicou que a sequestrada Marilú Martínez estava bem.



"Ficamos sabendo que felizmente a candidata e sua família estão bem. Estamos esperando que ela relate o que aconteceu", disse Zavaleta no Twitter.



Horas antes, o partido político havia anunciado o sequestro de Martínez.



"A nossa candidata Marilú Martínez e sua família foram privadas de sua liberdade por um comando armado em Cutzamala de Pinzón, Guerrero", disse o partido no Twitter.



Em 6 de junho o México realizará as maiores eleições de sua história, nas quais serão decididos mais de 20.000 cargos, entre eles 15 governos estaduais, e serão renovadas as 500 cadeiras da Câmara dos Deputados.



No entanto, à medida que a eleição se aproxima, os ataques contra candidatos se multiplicam.



Segundo a consultora privada Etellekt, durante o processo eleitoral 89 políticos morreram, dos quais 35 eram candidatos a cargos desta eleição.



Em 25 de maio, Alma Barragán, que se candidatou à prefeitura de Moroleón pelo Movimento Cidadão, no estado central de Guanjuato, foi assassinada a tiros durante um ato de campanha em que participava com moradores dessa cidade.



Na sexta-feira passada Cipriano Villanueva, de 65 anos, também foi morto a tiros. Ele era candidato a vereador do município de Acapetahua pelo partido Chiapas Unido.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação antidrogas, o México registra mais de 300.000 assassinatos, segundo dados oficiais que atribuem a maioria desses crimes ao crime organizado.