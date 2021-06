Falta de desculpas papais por abusos em internatos de indígenas no Canadá é 'vergonhosa', diz ministro

O ministro dos serviços indígenas do Canadá afirmou nesta quarta-feira (2) que é "vergonhoso" que o papa Francisco não tenha se desculpado formalmente pelos abusos nas instituições indígenas administradas pela Igreja Católica no país, que o oficial chamou de "campos de trabalho".



Os comentários de Marc Miller aludem à recente descoberta de 215 túmulos de crianças em Kamloops, uma das 139 residências escolares que funcionaram há um século para integrar à força as comunidades indígenas.



Questionado se apoia os pedidos de desculpas do papa Francisco, o ministro respondeu afirmativamente. Essas solicitações datam de 2015, quando foi publicado um relatório de uma Comissão de Verdade e Reconciliação.



"Acho vergonhoso que não tenham feito, que isso não tenha sido feito até agora", disse Miller sobre o pedido de desculpas. "Deve ser feito. Há uma responsabilidade que recai diretamente sobre os ombros do Conselho Canadense de Bispos".



A Ministra da Coroa e Relações Indígenas, Carolyn Bennett, também disse que um pedido de desculpas papal é necessário para "desbloquear a cura" nas comunidades indígenas. "Eles querem ouvir o papa se desculpar", disse, exortando os católicos do Canadá a "pedir à sua igreja" que o faça.



O Kamloops Indian Residential School foi o maior dos internatos estabelecidos no final do século 19 para integrar os povos indígenas do Canadá, com até 500 alunos matriculados e cursando simultaneamente.



Funcionou de 1890 a 1969, quando Ottawa continuou sua administração e a fechou definitivamente uma década depois.



Cerca de 150.000 crianças ameríndias, mestiças e inuítes foram recrutadas à força para essas escolas, onde foram separadas de suas famílias, de sua língua e de sua cultura. Eles foram abusados física e sexualmente por autoridades e professores.



De acordo com Miller, "esses eram campos de trabalho forçado". "Então, chamá-los de escolas é provavelmente um eufemismo".



Em 2009, uma delegação de líderes indígenas se encontrou em particular com o Papa Bento XVI, que "expressou pesar" pelos danos aos povos indígenas. Embora a declaração de pesar tenha sido recebida pelo grupo como "significativa", eles consideraram que não correspondia a um pedido de desculpas oficial.