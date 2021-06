Voos entre Alemanha e Rússia são retomados

Os voos entre Alemanha e Rússia foram retomados nesta quarta-feira (2) após várias horas de interrupção por causa das medidas de restrição recíprocas entre ambos os países, informou a companhia aérea alemã Lufthansa.



"As autoridades russas decidiram autorizar a Lufthansa a realizar voos com passageiros para a Rússia em junho. Isso significa que os voos da Lufthansa com destino a Moscou e San Petersburgo podem ser realizados conforme previsto", declarou uma porta-voz do grupo à AFP.



Por sua vez, as companhias russas Aeroflot e S7 também anunciaram a retomada dos seus voos com a Alemanha, segundo as agências russas TASS e Ria Novosti.



"Está tudo certo, recebemos todas as autorizações", disse o presidente da Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov, à TASS.



A Alemanha suspendeu a chegada de voos russos em retaliação depois que Moscou negou permissão de voo à empresa Lufthansa, segundo o Ministério de Transportes.



"Como medida recíproca, a Autoridade Federal de Aviação não dará permissão de voo às companhias aéreas russas enquanto as autorizações seguirem pendentes do lado russo", explicou.



Por causa da decisão de Moscou, dois voos da Lufthansa tiveram que ser cancelados.



Na semana passada, dois voos da Air France e um da austríaca Austrian Airlines, subsidiária da Lufthansa, foram cancelados pela falta de luz verde da Rússia, que se recusou a concordar com uma nova rota aérea solicitada pelas companhias para evitar o espaço aéreo de Belarus.