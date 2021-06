Os voos entre Alemanha e Rússia foram retomados nesta quarta-feira (2) após várias horas de interrupção por causa das medidas de restrição recíprocas entre ambos os países, informou a companhia aérea alemã Lufthansa.



"As autoridades russas decidiram autorizar a Lufthansa a realizar voos com passageiros para a Rússia em junho. Isso significa que os voos da Lufthansa com destino a Moscou e San Petersburgo podem ser realizados conforme previsto" declarou uma porta-voz do grupo à AFP.



Por sua vez, as companhias russas Aeroflot e S7 também anunciaram a retomada dos seus voos com a Alemanha, segundo as agências russas TASS e Ria Novosti.