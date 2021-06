França vai vacinar jovens entre 12 e 18 anos contra covid

Jovens de 12 a 18 anos poderão ser vacinados na França contra a covid-19 a partir de 15 de junho, anunciou nesta quarta-feira(2) o presidente Emmanuel Macron, que evocou o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre.



O objetivo é poder prescindir da máscara em espaços abertos "onde não há muito risco" e inicialmente será aplicada por regiões, explicou Macron em coletiva de imprensa, assegurando que "a nível nacional teremos de esperar", "pelo menos até o final de junho".



Em relação à vacinação, o chefe de Estado celebrou que 50% dos adultos franceses já tenham recebido a primeira dose da vacina anticovid, mas pediu "extremo cuidado" diante da propagação do vírus em várias regiões.



Durante uma visita ao sudoeste da França, Macron explicou que a decisão de iniciar a imunização para adolescentes foi tomada durante uma reunião do conselho de defesa pela manhã.



A Alta Autoridade de Saúde deve comunicar na quinta-feira um relatório sobre a inoculação de menores entre 12 e 15 anos, após a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) do uso do injetável Pfizer / BioNTech neste grupo populacional.



