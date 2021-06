Bélgica devolverá quadro roubado de judeus alemães

O governo da Bélgica anunciou, nesta quarta-feira (2), que devolverá um quadro que, de acordo com as investigações, foi roubado de um casal de judeus que fugiu da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial.



O quadro, uma natureza com flores, foi pintado em 1913 por Lovis Corinth e foi armazenado no Museu Real de Arte em Bruxelas, junto com outras 30 peças que eram suspeitas de terem sido roubadas durante a Segunda Guerra.



Após décadas de análises e investigações, os especialistas concluíram que o quadro foi roubado por oficiais alemães de um depósito que continha objetos de judeus alemães que partiram em busca de refúgio.



Gustav e Emma Mayer foram forçados a abandonar todos os seus pertences para conseguir fugir para a Inglaterra, e uma caixa que continha o quadro e outros objetos foi roubada no início da guerra.



Assim que o quadro for restaurado, a família de Mayer terá que devolver ao Estado alemão cerca de 4.100 euros, o valor estimado da obra de arte. O motivo é porque no final da década de 1960 a família Mayer já havia recebido na Alemanha uma indenização pelos bens roubados. Por isso, ao receber o quadro, a família deverá retornar parte dessa indenização.