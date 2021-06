EUA: governo Biden suspende concessões de petróleo em refúgio do Alasca

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu na terça-feira concessões de exploração de petróleo no Refúgio Nacional de Vida Selvagem no Alasca, o que bloqueia planos para um primeiro programa de extração na área selvagem de 19 milhões de acres.



O Departamento do Interior disse que o programa estará suspenso até ser concluída uma análise abrangente no âmbito da Lei de Política Ambiental Nacional, o que poderia levar a iniciativa a ser cancelada de vez, segundo o órgão.



Em comunicado, a assessora nacional para Clima da Casa Branca, Gina McCarthy, destacou a importância do passo dado pelo presidente, alertando em comunicado para os riscos de uma exploração desse tipo na área. Há uma disputa de mais de 30 anos no país sobre como gerenciar a região. Fonte: Dow Jones Newswires.