A Organização Pan-americana da Saúde (Opas), escritório das Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertou nesta quarta-feira (2) sobre um "forte aumento" de casos e mortes por covid-19 no Haiti, e pediu para aumentar a ajuda para conter a propagação do vírus na nação caribenha.



"Hoje me preocupa especialmente a situação no Haiti, onde as fontes informam um forte aumento de casos, hospitalizações e mortes nas últimas semanas", disse Carissa Etienne, diretora da Opas. "Fazemos um apelo aos parceiros e organizações que trabalham no Haiti para que reforcem urgentemente a resposta à covid-19".