UE vai prosseguir com suspensão das regras orçamentárias em 2022

A União Europeia (UE) vai manter em 2022 a suspensão das regras orçamentárias e dos gastos públicos, uma medida adotada em março do ano passado para permitir a recuperação das economias do bloco afetadas pela pandemia de coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a Comissão Europeia.



"A recuperação permanece desigual e persiste uma elevada incerteza, de forma que a política econômica deve permanecer acomodatícia em 2021 e 2022", disse Vladis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia.



"Vamos seguir utilizando todas as ferramentas para voltar a colocar nossas economias nos trilhos", completou.



"Este ano e no próximo pedimos aos Estados do bloco que mantenham políticas orçamentárias favoráveis ao crescimento para proteger o investimento público".



Em março de 2020, no momento em que a economia dos países da UE enfrentava a pior recessão desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o bloco decidiu suspender as normas sobre gastos públicos, orçamento e déficit.



Atualmente, a economia da UE registra uma tímida recuperação com a flexibilização gradual das medidas de combate à pandemia, mas não deve alcançar o nível anterior à crise de saúde até o fim de 2022.



O grupo de normas se denomina formalmente Pacto de Estabilidade e Crescimento, definido em 1997, e determina que o limite para os gastos públicos é de 3% para cada economia, e o teto da dívida é 60%.



Desde então, diversos países superaram estes limites e, apesar das sanções previstas para o caso, até o momento nenhum país do bloco foi punido por esta causa.



Antes mesmo da explosão da pandemia, vários países criticavam o conjunto de normas por considerá-las obsoletas e ineficientes.



Os países membros do bloco concordaram em iniciar conversas formais para a reforma do Pacto, algo que só deve acontecer em 2023.