Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes

A atriz e diretora americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária do próximo Festival de Cannes, 45 anos depois de ser convidada pela primeira vez ao evento como uma das integrantes do elenco de "Taxi Driver", anunciaram nesta quarta-feira os organizadores.



Esta homenagem, concedida em edições anteriores a artistas como Woody Allen, Clint Eastwood e Jane Fonda, "celebra a trajetória artística brilhante" de Jodie Foster, "de uma personalidade incomum e com um compromisso discreto, mas firme, com os grandes temas de nossa época", afirma um comunicado.



Vencedora de dois Oscar, Jodie Foster também será a convidada de honra da cerimônia de abertura do festival, que acontecerá de 6 a 17 de julho.



A atriz, de 58 anos, tinha apenas 13 anos quando compareceu a Cannes como atriz de "Taxi Driver", filme de Martin Scorsese que venceu a Palma de Ouro.



Foster participou de quase 50 filmes ("O Silêncio dos Inocentes", "Acusados", entre outros) e dirigiu quatro longas-metragens.



O Festival de Cannes anunciará na quinta-feira os filmes que disputarão a Palma de Ouro em 2021. O júri será presidido pelo cineasta americano Spike Lee.



O maior festival de cinema do mundo foi cancelado em 2020 devido à pandemia e este ano será organizado dois meses mais tarde que no período habitual, coincidindo com a flexibilização das restrições na França.