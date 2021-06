Netanyahu promete 'neutralizar' ameaça nuclear iraniana

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse ontem que está preparado para arriscar um aumento das tensões com os EUA, se isso for necessário para neutralizar o programa nuclear do Irã. O premiê, cujo governo está por um fio em Israel, disse que a maior ameaça à segurança do país continua sendo a possibilidade de os iranianos obterem armas nucleares.



Netanyahu garantiu que Israel está preparado para evitar que isso aconteça, mesmo que os EUA e os países europeus consigam revitalizar o acordo nuclear de 2015. "Se tivermos de escolher entre o atrito com nosso grande amigo os EUA e a eliminação desta ameaça existencial, eliminaremos esta ameaça existencial", disse o premiê, na cerimônia de posse do novo chefe do Mossad, o serviço de inteligência de Israel.



Em negociações em Viena, o governo americano tenta retomar o acordo nuclear, um das promessas de campanha do presidente, Joe Biden. Netanyahu diz que os termos do pacto não impedem que o Irã desenvolva uma arma atômica. O premiê também exige que o acordo inclua o fim do apoio iraniano a grupos militantes islâmicos no Oriente Médio. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.