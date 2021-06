Nintendo construirá museu no Japão para contar sua história

A Nintendo, gigante japonesa dos videogames, anunciou nesta quarta-feira (2) que criará um museu no Japão para exibir jogos e brinquedos fabricados por ela ao longo de seus 132 anos de existência.



Com inauguração prevista para 2023, ou 2024, o museu ficará a poucos quilômetros do centro de Kioto (oeste do Japão), onde fica a sede da Nintendo.



Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o museu "Galeria Nintendo" compartilhará "a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da Nintendo com o público" e contará com experiências interativas.



Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6.



Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pelo acrônimo NES (Nintendo Entertainment System).



Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira zona de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studios (USJ), em Osaka.



