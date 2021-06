Grupo suíço Lonza abrirá linha de produção na Holanda para vacina da Moderna

O grupo suíço Lonza, um dos grandes fornecedores dos laboratórios farmacêuticos, anunciou nesta quarta-feira (2) que abrirá uma linha de produção na Holanda para fabricar a vacina da Moderna.



A fábrica será instalada em Geleen, sul do país, e iniciarás as operações no fim de 2021, informou o grupo suíço em um comunicado.



Quando estiver em plena capacidade, o local permitirá a produção de até 300 milhões de doses adicionais por ano, segundo o grupo Lonza, que reforça assim a colaboração com a empresa americana de biotecnologia.



Em maio do ano passado, Lonza assinou um primeiro acordo com a Moderna para uma colaboração de 10 anos para a produção de sua vacina anticovid e outros futuros produtos.



Desde então, o grupo suíço, que elabora princípios ativos para a produção de vacinas, iniciou três linhas de produção em sua fábrica de Visp, na Suíça, e uma em suas instalações de Portsmouth, em New Hampshire, Estados Unidos.



Diante da escassez de imunizantes, Lonza e Moderna já ampliaram sua colaboração em abril de 2021 com um novo acordo para instalar três novas linhas de produção em sua fábrica da Suíça.



LONZA GROUP