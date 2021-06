Nova reunião entre China e Estados Unidos sobre a economia

Altos funcionários da área econômica dos governos da China e dos Estados Unidos se reuniram por videoconferência nesta quarta-feira (2), menos de uma semana depois do primeiro encontro formal desde que Joe Biden chegou à Casa Branca, anunciou a imprensa estatal de Pequim.



As relações entre Pequim e Washington se deterioraram durante a presidência de Donald Trump (2016-2020), marcada por um conflito comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta.



O confronto provocou a aplicação de tarifas recíprocas adicionais sobre muitos produtos, o que teve efeitos sobre a economia global.



Mas Pequim e Washington assinaram uma trégua em janeiro de 2020, pouco antes da paralisação das atividades pela pandemia de covid-19.



Nesta quarta-feira, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, teve uma reunião por videoconferência com a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, informou a agência oficial China Xinhua.



"As duas partes consideram que as relações econômicas entre China e Estados Unidos são muito importantes e de sejam manter a comunicação", afirmou a Xinhua.



Washington confirmou a conversa em um comunicado do Departamento do Tesouro, ao destacar que a administração Biden quer "cooperar nos âmbitos que beneficiam os Estados Unidos, enquanto aborda de maneira franca os assuntos preocupantes".



Na quinta-feira da semana passada, representantes chineses e americanos do setor do comércio organizaram a primeira reunião desde que Joe Biden assumiu a presidência.



Liu He, o principal negociador de Pequim na guerra comercial, conversou com Katherine Tai, representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR). A China considerou o encontro "construtivo".



Com base na trégua assinada em janeiro de 2020, Pequim e Washington devem se reunir a cada seis meses.



Com o acordo chamado de "Fase 1", a China concordou em importar bens americanos por 20 bilhões de dólares durante dois anos, que supostamente permitirão reduzir o déficit dos Estados Unidos na relação.



Em abril, o governo Biden anunciou que pretendia fazer um balanço das promessas feitas pela China.