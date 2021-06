Restos mortais de líder da Ku Klux Klan serão desenterrados

Um projeto foi colocado em prática para desenterrar e transferir os restos mortais de um líder da Ku Klux Klan para um museu, informou a imprensa americana, acrescentando que o esforço será financiado por US$ 200.000 em doações anônimas.



Nathan Bedford Forrest foi um general proeminente do Exército Confederado pró-escravidão durante a Guerra Civil Americana e o primeiro "Grande Mago" da organização racista Ku Klux Klan entre 1867 e 1869.



Primeiro, um pedestal localizado sobre seu túmulo será removido em um parque em Memphis, no Tennessee, antes que seus restos mortais, junto com os de sua esposa, sejam transferidos para o novo Museu Nacional da Confederação, de acordo com o canal de notícias WMC5.



Uma estátua de Forrest foi removida do parque em 2017.



O debate sobre a remoção de monumentos confederados gera polêmica há anos nos Estados Unidos, enquanto o país revisita seu complicado passado racial.



A questão é especialmente delicada em Memphis, onde o líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. foi assassinado em 4 de abril de 1968.



Forrest, que morreu em 1877, foi uma figura controversa na história do sul dos Estados Unidos. Traficante de escravos e proprietário de uma plantação de algodão, o general confederado e suas tropas foram acusadas de executar centenas de soldados afro-americanos do Exército da União que se renderam na Batalha de Fort Pillow em 1864.