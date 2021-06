Piñera diz que 'chegou o momento do casamento igualitário' no Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, fez um anúncio surpresa nesta terça-feira (1º) durante seu informe anual de que dará urgência à tramitação no Congresso do projeto que instaura o casamento igualitário no país, rejeitado por grande parte de sua coalizão de governo.



"Acho que chegou o tempo do casamento igualitário no nosso país", declarou o presidente de direita em seu discurso no Congresso, o último de seu mandato presidencial, que termina em março de 2022.



Piñera afirmou que pedirá aos legisladores para tratar deste projeto com "urgência", um mecanismo que permite apressar a tramitação das iniciativas no Congresso.



"Desta forma, todas as pessoas, sem distinção de orientação sexual, poderão viver o amor e formar família com toda a proteção e a dignidade de que elas precisam e merecem", acrescentou Piñera.



Com este anúncio, o presidente deu uma guinada em sua postura sobre o casamento igualitário. Em 2019, ele tinha descartado a ideia de impulsioná-lo no Congresso.



Em janeiro de 2020, quase três meses depois do início da convulsão social no Chile, o Senado decidiu aprovar a ideia de legislar o projeto, mas não avançou diante da ferrenha oposição dos partidos conservadores.



"Sou partidário de que um casamento é uma instituição entre um homem e uma mulher. Hoje em dia os votos não estão com a situação. Será preciso esperar e ver como virá o texto do projeto", afirmou o senador direitista Francisco Chauán.



O anúncio de Piñera "é um marco para a direita política, um feito histórico que afasta os estigmas e as barreiras das desigualdades e os preconceitos que têm contaminado os setores mais do país", comemorou por sua vez o Movimento de Integração e Liberação Homossexual (Movilh) em um comunicado.



O projeto de lei sobre o casamento igualitário foi introduzido pelo governo da socialista Michelle Bachelet (2014-2018).



Desde 2015 vigora no país o Acordo de União Civil (AUC), que legaliza as uniões de casais homossexuais, atribuindo obrigações e direitos iguais aos do casamento entre um homem e uma mulher, mas sem admitir a possibilidade de adoção.