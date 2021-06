Canadá autoriza uso de vacina anticovid diferente entre primeira e segunda doses

O comitê científico que assessora o governo do Canadá sobre vacinação deu luz verde nesta terça-feira (1º) à possibilidade de trocar a fabricante da vacina anticovid entre a primeira e a segunda dose.



Pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca podem receber a segunda dose de AstraZeneca ou uma de outra vacina de RNA mensageiro, como da Pfizer-BioNTech ou Moderna, anunciou o Comitê Consultivo Nacional de Imunização (CCNI) em um comunicado.



Os canadenses que receberam a primeira dose de uma vacina de RNA mensageiro devem receber o mesmo imunizante para a segunda dose, mas, se não estiver disponível, outra vacina de RNA mensageiro pode ser oferecida.



"A intercambiabilidade das vacinas significa que você pode receber uma primeira dose da vacina e com segurança receber uma vacina diferente para a sua segunda dose para completar a série de vacinas necessárias para garantir a proteção ideal contra a covid-19", informou o Dr. Howard Njoo, vice-diretor do Departamento Federal de Saúde Pública do Canadá.



Ao fazer esta recomendação, o CCNI especifica que levou em consideração, em particular, o risco de coágulos sanguíneos com a vacina AstraZeneca.



Ele também afirma que a mistura pode levar ao "potencial de aumento dos efeitos colaterais de curto prazo, incluindo dores de cabeça, fadiga e uma sensação geral de desconforto".



A combinação de vacinas de diferentes fabricantes não é nova: foi aplicada contra influenza ou hepatite A, explicou o comitê.



"Acho que teremos que olhar de perto o que acontecerá após essa recomendação", declarou a Dra. Theresa Tam, diretora de saúde pública, quando questionada sobre o risco de os canadenses rejeitarem a vacina AstraZeneca na segunda dose.



"Não queremos deixar as doses da vacina sem uso", acrescentou.



Cabe às províncias canadenses decidir se aplicam ou não esta recomendação.



Várias províncias anunciaram em maio a decisão de interromper a administração da vacina AstraZeneca a pessoas que receberam sua primeira dose da vacina como medida de precaução, devido ao aumento do número de coágulos sanguíneos relacionados ao imunizante.



Esta vacina ainda é usado para pessoas que receberam a primeira dose do AstraZeneca e desejam receber uma segunda dose do mesmo produto.