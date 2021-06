O governo norte-americano de Joe Biden anunciou nesta terça-feira (1) a suspensão de todas as perfurações de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Árctico, uma área protegida no Alasca, revertendo uma das últimas decisões da administração Donald Trump.



A decisão é válida "enquanto se aguarda a conclusão de uma análise completa" das consequências para o meio ambiente das concessões outorgadas no início de janeiro pelo governo anterior para a exploração de parcelas da maior área natural protegida do país, informou o Departamento do Interior em um comunicado.