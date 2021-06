Jornalista Alexandre Burakov é libertado em Belarus

O jornalista independente bielorrusso Alexandre Burakov, que trabalha para o veículo de imprensa alemão Deutsche Welle (DW), foi libertado após passar 20 dias na prisão na cidade de Moguilev (este), anunciou nesta terça-feira (1º) sua empresa.



O jornalista "foi libertado da prisão nesta terça depois de 20 dias de detenção", anunciou em um comunicado a Deutsche Welle.



Detido em 12 de maio enquanto cobria o processo do opositor Pável Severinets e de várias outras personalidades, Burakov foi condenado três dias depois por participar de um "ato não autorizado".



Burakov, assim como outro jornalista que foi detido ao mesmo tempo, afirmou durante a audiência no tribunal de Moguilev que durante a detenção sofreu "torturas e tratamentos desumanos".



Belarus registrou manifestações antigovernamentais sem precedentes depois da contestada eleição presidencial de agosto passado, que levou o presidente Alexander Lukashenko a iniciar um sexto mandato.



No fim de maio, um avião comercial que voava entre Atenas e Vilnius, na Lituânia, foi desviado para Minsk, escoltado por um caça, após uma ameaça de bomba que se revelou falsa.



O jornalista e opositor Roman Protasevich, estava a bordo. Ele e sua namorada, que o acompanhava, foram detidos, causando indignação dos países ocidentais.



Segundo a ONG de defesa dos direitos humanos Viasna, há 449 presos políticos detidos atualmente em Belarus.